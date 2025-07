Roma, 3 lug. (askanews) – “Stiamo contrastando con forza e determinazione il caporalato, perché lo sfruttamento del lavoro è un crimine odioso che una nazione civile e degna di questo nome non potrà mai accettare”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione della Relazione Annuale Inail 2024.