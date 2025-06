Roma, 19 giu. (askanews) – “Noi siamo contro il salario minimo, è una cosa da paese non democratico, da Unione sovietica. Noi siamo per il salario ricco non minimo”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a un convegno di Forza Italia su occupazione e sicurezza. “Nel nostro Paese, che ha la contrattazione collettiva, non serve il salario minimo”, ha aggiunto il segretario di FI.