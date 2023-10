Le Borse europee volano con WS, Milano +2,30%

Milano, 10 ott. (askanews) – La fiducia in un “ammorbidimento” della Fed sui tassi d’interesse Usa, che ieri ha portato Wall Street a cambiare decisamente il mood in positivo nonostante il rabbuiarsi dello scenario geopolitico globale in seguito all’attacco di Hamas ad Israele, oggi ha contagiato anche i mercati azionari del Vecchio Continente, con forti rialzi generalizzati. A Milano, l’indice Ftse Mib ha guadagnato il 2,30% a 28.318,22 punti e l’All Share il 2,27% a 30.164,07 punti. Francoforte ha registrato un progresso dell’1,95%, mentre Londra ha guadagnato l’1,81%, Parigi il 2,01%, Madrid il 2,19%.

Nessun titolo in ribasso nel paniere del Ftse Mib, dominato dalle performance di Nexi (+4,82%), Tim (+4,72%), Amplifon (+4,4%), Cnh Industrial (+4,3%).

Bene anche sul fronte dei titoli di Stato: lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali è tornato a ridursi, scendendo sotto quota 200 punti base a 196 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,74%.