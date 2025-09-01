Le mascotte ufficiali di Skifidol Italian Brainrot invadono MagicLand

Roma, 1 set. (askanews) – Dal 13 settembre e per tutti i weekend del mese, a MagicLand, parco divertimenti a Valmontone, alle porte di Roma, anteprima assoluta italiana di Skifidol Italian Brainrot, il fenomeno virale che ha conquistato milioni di ragazzi. Per la prima volta in Italia, i personaggi ufficiali di Skifidol Italian Brainrot prenderanno vita, animati e interattivi, pronti a uscire dal web per incontrare i loro fan. Vere mascotte da toccare, abbracciare e con cui scattare una foto: un’occasione per stringere la mano ai personaggi cult che hanno invaso la rete e le edicole così da immergersi in una “Allucinazione Cosmica” senza precedenti.

Oltre a questo, sono in programma spettacoli live e i meet and greet dedicati, che permetteranno a ogni visitatore di vivere momenti a contatto con i protagonisti di Skifidol Italian Brainrot.

Per tutti gli under 15 l’ingresso al parco sarà gratuito (a fronte di un adulto pagante) tramite un coupon scaricabile dal sito ufficiale di MagicLand.

Grazie alla collaborazione con Officina Comunicazione e Panini, ogni under 15 riceverà in omaggio un poster esclusivo con un personaggio inedito Skifidol Italian Brainrot, in uscita a settembre. All’interno del parco sarà inoltre allestita un’area speciale dedicata allo scambio di figurine Panini Skifidol Italian Brainrot, insieme a spettacolari figurine giganti pensate come photo opportunity per selfie e ricordi a tema.

Anche la mascotte storica del parco, Gattobaleno, sarà coinvolta nella festa trasformandosi in un Brainrot originale “Gattobaleno Cosmico”, perfettamente in linea con l'”Universo Psichedelico” Brainrot.

L’evento è reso possibile grazie a MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, e Skifidol, titolare della licenza ufficiale Italian Brainrot nel nostro Paese.

Sabato e domenica – 13/14, 20/21, 27/28 settembre 2025

Tutte le informazioni e il regolamento per scaricare il coupon sono disponibili su www.magicland.it

Dopo le tappe a MagicLand, le mascotte ufficiali Skifidol Italian Brainrot saranno ad Aquaworld, il parco acquatico al chiuso di proprietà di Pillarstone, nei weekend 4/5 e 11/12 ottobre 2026.