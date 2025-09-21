Lewis Capaldi svela il nuovo singolo “Something In The Heavens”

Milano, 21 set. (askanews) – Dopo settimane di anticipazioni e un ritorno trionfale con un tour dopo due anni di assenza, la superstar mondiale Lewis Capaldi ha svelato il suo nuovo singolo “Something In The Heavens”, un inno emozionante che arriva dritto al cuore.

Scritta insieme ai cantautori Connor & Riley McDonough, “Something In The Heavens” descrive la perdita in tutte le sue forme, ma anche i barlumi di speranza che rimangono, ed è l’ennesimo esempio mozzafiato dello straordinario dono di Lewis di arrivare dritto all’anima degli ascoltatori. “Ti amerò fino al mio ultimo respiro, te ne sei andata ma qualcosa in Cielo mi dice che saremo di nuovo insieme”, canta Capaldi, mentre ancora una volta riesce a scovare senza sforzo le emozioni più profonde di ogni ascoltatore, catturandolo e non lasciandolo andare via.

Il nuovo singolo arriva accompagnato da un’emozionante performance live registrata agli Abbey Road.

Un teaser del brano è stato pubblicato proprio prima dell’attuale tour di 17 date nel Regno Unito di Lewis, che ha registrato il tutto esaurito e mandato i fan in delirio. Da quando ha debuttato dal vivo, la canzone è stata accolta con entusiasmo dal pubblico di Sheffield, Aberdeen, Glasgow e Londra, che già ne cantava il testo, a testimonianza del forte legame che Lewis ha saputo creare con i suoi fan. La risposta al tour è stata elettrizzante, con i critici unanimi nelle tessere le lodi, assegnando recensioni a quattro e cinque stelle su tutta la linea. Il tour farà tappa stasera con l’ultimo dei tre concerti sold-out all’O2 di Londra. Lo show sarà trasmesso in streaming su TikTok LIVE.

Dopo il tour in corso che ha venduto oltre 200.000 biglietti, Lewis ha annunciato i suoi più grandi concerti da headliner nel Regno Unito e in Irlanda previsti per la prossima estate. Partendo dal Marlay Park di Dublino, che può ospitare fino a 24.000 persone il 24 giugno 2026, Lewis terrà otto grandi concerti all’aperto, tra cui quello di sabato 11 luglio all’American Express presents BST Hyde Park di Londra, che può ospitare fino a 65.000 persone.

Il ritorno di Lewis Capaldi lo ha già portato in cima alle classifiche, conquistando per la sesta volta la n.1 in classifica con “Survive”, diventato il singolo più venduto del 2025. “Survive” ha registrato anche le vendite più alte di sempre di Capaldi nella prima settimana di uscita, superando sia Sabrina Carpenter che Lady Gaga quest’anno. Lewis Capaldi entra ora a far parte di una cerchia prestigiosa di artisti del calibro di Beyoncé, Britney Spears, Drake, Lady Gaga e Queen, con sei singoli al numero 1 nel Regno Unito e superando David Bowie, Katy Perry, The Police e altri. È tornato anche negli Stati Uniti, esibendosi in performance speciali del brano al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e al Good Morning America.

Il pubblico del Pyramid Stage ha accolto con entusiasmo il ritorno di Lewis – uno dei momenti culturali dell’anno – per un potente set di mezz’ora a Glastonbury. “Volevo solo venire e finire quello che non ero riuscito a finire l’ultima volta”, ha detto Lewis. E lo ha fatto con enfasi, con la sua voce potente che ha guidato il pubblico attraverso i suoi classici, oltre alla prima esibizione dal vivo di ‘Survive’ e una performance di “Someone You Loved”.