“Liberi di Amare. La Vocazione!”, nuovo libro di Chiara Amirante

Roma, 16 ott. (askanews) – Sesto volume della fortunata collana Spiritherapy per Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti. Un’opera che parla a chiunque desideri approfondire il senso più autentico della propria esistenza e scoprire che solo nell’amore, ricevuto e donato, possiamo trovare la vera libertà. Hai mai sentito un vuoto dentro anche quando sembra che tutto vada bene? Ti sei mai chiesto se esiste qualcosa di più per cui valga la pena vivere? Questo libro è per te che non ti accontenti. Per te che sogni la libertà vera. Per te che vuoi amare senza maschere, senza paure, senza catene. Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti, spiega: Oggi tutti cerchiamo la libertà. Ma che cos’è, in fondo, la libertà? Viviamo in un mondo che ci spinge a correre, ad apparire, ad accumulare, a fare ciò che più ci piace. Eppure, dentro, tanti si sentono vuoti, stanchi, intrappolati da mille dipendenze, paure e ferite. La vera libertà non è fare ciò che si vuole, ma essere liberi per amare, per vivere la nostra vocazione più profonda: l’amore. In questo mio nuovo libro, Liberi di Amare, condivido un cammino che nasce dall’ascolto del grido di tanti giovani feriti e dalla mia esperienza con migliaia di ragazzi in cerca di luce, desiderosi di liberarsi da tunnel infernali che li avevano letteralmente imprigionati. È un percorso per guarire nel profondo, per ritrovare la pace, la gioia, la propria vera identità. Se senti che anche la tua anima ha sete d’amore, di libertà autentica, questo libro potrebbe essere un piccolo aiuto anche per te. Intrecciando riflessioni di fede profonde e testimonianze di vita, Liberi di Amare è un percorso per chi cerca luce nel buio, senso nella fatica, speranza nel dolore. Chiara Amirante – che da anni cammina accanto a giovani feriti dalla vita – accompagna il lettore in un viaggio sorprendente: un cammino per scoprire chi siamo davvero, cosa ci rende felici e qual è la nostra vocazione più profonda.Questo non è un libro “religioso” nel senso classico, ma una vera e propria bussola per il cuore. Parla delle ferite, delle domande autentiche, del desiderio di essere amati così come siamo. Invita a scoprire che solo quando impariamo ad amare e a lasciarci amare possiamo essere pienamente liberi e felici.In un tempo in cui la parola libertà è sempre più inflazionata, abusata e svuotata di significato, Liberi di Amare invita a una riscoperta radicale della libertà come dono e come responsabilità d’amore. Questo libro non è solo una profonda riflessione sulla difficoltà di vivere nella gioia piena e di praticare l’amore puro e disinteressato in un mondo dominato dall’individualismo e dalla violenza: se letto con il cuore aperto e curioso, diventa un vero cammino di rinascita, una chiamata a guardare dentro sé stessi, a non avere paura e a dire sì alla vocazione più profonda di ciascuno di noi.