Roma, 28 ott. (askanews) – “La coalizione dei nostri avversari è stata pronta dopo una telefonata della premier, noi non siamo così disciplinati e non vogliamo diventarlo, il pluralismo è una ricchezza ma la ricchezza a volte è un danno. Bisogna costruire centrosinistra stabile a livello nazionale” senza cambiare ogni volta “format”. Lo ha detto Andrea Orlando in conferenza stampa a Genova.