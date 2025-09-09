X
Lillo: guerra a Gaza particolarmente sbagliata per la ferocia

| 9 Settembre 2025 17:07 | 0 commenti

Roma, 9 set. (askanews) – “Questa guerra è particolarmente imbarazzante per la ferocia che vediamo…. Purtroppo le guerre ci sono sempre state, in tutto il mondo, questa è particolarmente sbagliata, secondo me”.Così Lillo, a margine della presentazione della nuova stagione del Teatro Olimpico a Roma, in cui torna in scena, insieme a Greg, con la spettacolo “MOVIe ERCULeO”, rispondendo a una domanda su quanto sia difficile al giorno d’oggi, in particolare con quanto sta accadendo a Gaza, far ridere.”È importante andare avanti, anche facendo spettacoli di intrattenimento – ha detto Lillo – secondo me ridere è importante sempre perché la positività ti porta ad avere un’energia migliore anche per affrontare le cose negative, avere il buon umore è comunque una medicina a mio avviso; al di là dei periodi storici, ridere è sempre importante, rilassarsi, serve la leggerezza” ha aggiunto il comico.

