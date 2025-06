L’Inter di Chivu negli Usa senza Taremi, bloccato dal conflitto in Iran

MILANO (ITALPRESS) – C’è parecchia apprensione in casa Inter per la situazione che vede sfortunato protagonista Mehdi Taremi, bloccato a Teheran e impossibilitato a raggiungere l’Inter negli Stati Uniti. Il giocatore, dopo gli impegni con la sua Nazionale, si sarebbe dovuto unire ai compagni a Los Angeles, ma la chiusura dello spazio aereo iraniano al momento glielo ha impedito. Secondo indiscrezioni l’attaccante non dovrebbe poter prender parte al Mondiale per Club. I dirigenti dell’Inter, però, restano in costante contatto con lui.

Nel frattempo, sui campi di UCLA, Cristian Chivu ha finalmente a disposizione tutta il resto della rosa, compresi gli italiani appena arrivati negli Stati Uniti, Dimarco, Frattesi, Bastoni e Barella (ma anche il capitano Lautaro Martinez), subito in campo con il resto della squadra in vista del debutto nel Mondiale per Club, previsto contro i messicani del Monterrey alle 3 di notte italiane del 18 giugno.

Nel Campus statunitense (dove ha iniziato a lavorare anche il vice di Chivu, Aleksandar Kolarov) hanno lavorato ancora a parte i tre infortunati: Calhanoglu è il primo che potrebbe rientrare a disposizione saltando solamente la prima gara, mentre Pio Esposito (per lui corsa e qualche allungo) vorrebbe provare a esserci a Seattle nel terzo impegno contro il River Plate. Tempi più lunghi per Bisseck, che dovrebbe tornare disponibile per gli eventuali ottavi di finale.

