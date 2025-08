L’Inter vince la sua prima amichevole, 7-2 all’Under 23

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Si è conclusa con una goleada (7-2) la prima uscita stagionale dell’Inter di Chivu al termine di una settimana di lavoro intenso. Sette gol, tante occasioni ma anche qualche svarione difensivo, tutto nella norma considerando che si trattava di una semplice sgambata in famiglia contro la formazione U23 che la prossima stagione giocherà per la prima volta il campionato di Serie C.

Nel primo tempo, caratterizzato da tante occasioni da una parte e dall’altra, Chivu è ripartito dal classico 3-5-2 con Darmian, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries e Carlos Augusto esterni, Asllani in regia insieme a Sucic e Mkhitaryan, con l’altro neo arrivato Bonny a far coppia in attacco con Lautaro. A sorpresa è stata l’U23 a passare in vantaggio al 9′ con Spinaccè, ma subito dopo è arrivata la reazione della squadra di Chivu, che nel giro di quattro minuti ha trovato il pari grazie all’autorete di Konate (12′) e ha poi ribaltato il risultato con il primo gol interista di Bonny (16′), lesto a ribadire in rete il suo stesso tiro respinto dal portiere.

Dopo un paio di buone occasioni capitate sui piedi di Lautaro e Dumfries, un errore in disimpegno dell’olandese ha permesso a Mosconi di trovare il gol del pari (29′). Il nuovo vantaggio della prima squadra al 32′ con il rigore trasformato da Asllani per fallo su Bonny, prima del 4-2 che ha chiuso il primo tempo firmato da Lautaro al 42′, bravo a controllare un lancio di Sucic e a superare Melgrati con uno scavetto.

Nel secondo tempo (Chivu nell’intervallo ha cambiato tutti e undici i giocatori) al 50′ è arrivato il quinto gol, con Pio Esposito che ha messo dentro da pochi passi su assist dalla sinistra di Dimarco, un quarto d’ora dopo (64′) la sesta rete firmata da Luis Henrique con un gran destro dalla distanza sotto la traversa. Il gol del definitivo 7-2 è arrivato al 90′ con Calhanoglu, che ha trovato l’angolino basso con un destro rasoterra dalla distanza.

Non ha preso parte all’amichevole Sebastiano Esposito, sempre più vicino al Cagliari: l’attaccante si trasferirà in Sardegna a titolo definitivo per una cifra di circa sei milioni di euro.

