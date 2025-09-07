X
<
>

L’Italvolley di Velasco nella leggenda, le azzurre trionfano anche ai Mondiali

| 7 Settembre 2025 17:34 | 0 commenti

L’Italvolley di Velasco nella leggenda, le azzurre trionfano anche ai Mondiali

Italpress, Sport Italpress
Share
1 minuto per la lettura

BANGKOK (THAILANDIA) (ITALPRESS) – L’Italvolley femminile si laurea campione del mondo. Nella finale mondiale disputata a Bangkok, le azzurre di Julio Velasco, campionesse olimpiche in carica, hanno battuto la Turchia allenata dall’italiano Daniele Santarelli per 3-2 con i seguenti parziali: 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8. L’Italia non vinceva il titolo mondiale con le donne del volley dal 2002.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Rublev la finale a Cincinnati
-------------------------
Zverev-Djokovic ai quarti del Roland Garros. Errani-Paolini ai quarti
-------------------------
Zverev troppo forte, Sinner si ferma negli ottavi
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA