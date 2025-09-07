L’Italvolley di Velasco nella leggenda, le azzurre trionfano anche ai Mondiali

1 minuto per la lettura
BANGKOK (THAILANDIA) (ITALPRESS) – L’Italvolley femminile si laurea campione del mondo. Nella finale mondiale disputata a Bangkok, le azzurre di Julio Velasco, campionesse olimpiche in carica, hanno battuto la Turchia allenata dall’italiano Daniele Santarelli per 3-2 con i seguenti parziali: 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8. L’Italia non vinceva il titolo mondiale con le donne del volley dal 2002.
