L’Italvolley maschile vola in finale della Nations League, Slovenia ko in 4 set

ROMA (ITALPRESS) – Azzurri per la prima volta in finale di Volleyball Nations League. L’Italia si impone 3-1 sulla Slovenia (25-22, 22-25, 25-21, 25-18 i parziali) nella semifinale di Ningbo e stacca il pass per l’ultimo atto della competizione. L’Italvolley si giocherà il titolo contro la vincente della sfida tra Brasile e Polonia (ore 15).

IL TABELLINO (25-22, 22-25, 25-21, 25-18)

ITALIA: Giannelli 3, Michieletto 26 , Anzani 4, Rychlicki 11, Lavia 14, Gargiulo 7, Balaso (L). Romanò 9, Sbertoli, Galassi 7, Bottolo. Ne: Sanguinetti, Pace, Porro. Allenatore:. De Giorgi

SLOVENIA: T. Stern 9, Planinsic 2, Kozamernik 10, Stalekar 9, Z. Stern 11, Mozic 13, Kovacic (L). Mujanovic 9, Krzic, Bracko 1, Najdic. Ne: Marovt, Sen, Okroglic (L). Allenatore: Soli

ARBITRI: Cespedes (DOM), Simonovic (SUI)

NOTE: Durata set: 28′, 33′, 26′, 24′.

Italia: a 9 bs 17 mv 9 et 22.

Slovenia: a 2 bs 8 mv 9 et 16.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).