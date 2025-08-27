Lo youtuber di theShow chiede l’autografo alla Premier Meloni

Rimini, 27 ago. (askanews) – Siparietto all’arrivo di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini. Alessio Stigliano uno dei due youtuber del duo”theShow” con tanto di libro della premier e camicia che la ritrae stampata sulla schiena, ha chiesto alla Presidente del Consiglio di autografare la sua copia di “Io sono Giorgia”. Poi le ha detto che le aveva portato anche dei meloni ma che la digos li ha sequestrati. Giorgia Meloni ha firmato e ha sorriso alla battutta. I “theShow” sono un duo di youtuber, composto da Alessio Stigliano e Alessandro Tenace e sono soliti realizzare candid camera, ispirandosi ai formati degli youtuber americani.