Lombardia a Expo Osaka, firmato memorandum per gli scambi commerciali

OSAKA (ITALPRESS) – Ha fatto tappa a Osaka la missione istituzionale del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con l’intera giornata dedicata alla visita a “Expo 2025” dove, con al fianco il sottosegretario alle Relazioni internazionali Raffaele Cattaneo, ha firmato un memorandum con il governatore di Osaka, Hirofumi Yoshimura. Al centro del documento, la promozione di scambi commerciali, attraverso la realizzazione di analisi di mercato approfondite e l’organizzazione di missioni nei due territori; il confronto su iniziative di promozione turistica e culturale, con particolare attenzione ai siti Unesco; la condivisione di best practice in tema di tecnologie innovative, con un focus sull’agricoltura e, ancora, la collaborazione riguardante la gestione di grandi eventi internazionali, partendo proprio dalle esperienze dell’Expo e dei Giochi olimpici e paralimpici del 2026.

Un momento di alto valore istituzionale che ha rinnovato e rafforzato un rapporto di collaborazione nato oltre vent’anni fa e fondato su affinità culturali, economiche e umane tra le due regioni.

Fontana ha sottolineato l’importanza di questo rinnovo come segno concreto di amicizia e cooperazione: “In questo momento storico è fondamentale rafforzare i rapporti con i Paesi amici, come il Giappone, con cui condividiamo valori culturali, economici e sociali. Il nostro legame con Osaka e il Giappone non nasce oggi, ma è frutto di una collaborazione consolidata nel tempo e che auspichiamo possa crescere ancora, grazie a nuove sinergie in ambiti scientifici, tecnologici e culturali”.

Mario Vattani, Ambasciatore d’Italia in Giappone, ha sottolineato come Expo rappresenti “un’occasione eccezionale di incontro multiculturale, dove business, cultura e arte si fondono per creare partnership strategiche”.

“Con questo accordo – ha dichiarato – Italia e Giappone si confermano due partner strategici, pronti a sviluppare nuove opportunità di collaborazione”.

“Oltre ai settori tradizionali come moda, design, cibo e arredo – aggiunge – vogliamo che il Giappone conosca anche la nostra eccellenza in campo tecnologico, aerospaziale e scientifico. E’ su queste basi che stiamo costruendo la collaborazione del futuro”.

Cattaneo ha evidenziato come “le due regioni condividano una struttura economica simile, basata su piccole e medie imprese altamente innovative e un PIL comparabile, elementi che pongono le basi per nuove sinergie di sviluppo”.

E’ stata annunciata inoltre una mostra speciale che si terrà per tre mesi dopo la conclusione di Expo, in occasione dei 160 anni

delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone.

L’iniziativa, organizzata dall’Osaka City Museum of Fine Arts in collaborazione con musei italiani, tra cui la Pinacoteca Ambrosiana, presenterà una selezione di capolavori già esposti al Padiglione Italia.

La giornata si è conclusa con la presentazione del progetto “Io sono futuro”, promosso dalla Fondazione della Frera.

Introdotto dal Presidente Fontana, l’incontro ha dato spazio ai giovani innovatori lombardi, che hanno presentato progetti in ambiti scientifici e tecnologici come medicina, ingegneria aerospaziale e sostenibilità dei consumi.

Fontana ha ricordato quanto sia importante “sostenere la creatività dei ragazzi e incoraggiarli a sperimentare, perchè è proprio da loro che nasce la crescita vera”. L’assessore all’Istruzione Simona Tironi ha aggiunto che l’impegno dei giovani “rappresenta la base del futuro della Lombardia e dell’Italia”, sottolineando l’importanza di “investire sull’istruzione come motore di sviluppo economico e culturale”.

