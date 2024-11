Lookman e Zaniolo, l’Atalanta espugna Stoccarda

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’Atalanta fa la voce grossa e vince la seconda gara in Champions League: a Stoccarda finisce 2-0, di Lookman e Zaniolo le due reti che hanno deciso la partita. A colpire è il dato riguardo ai gol subiti: 0 in 4 gare, con 5 reti fatte e 8 punti in classifica. Nel prossimo turno i nerazzurri sfideranno lo Young Boys, già affrontato nella stagione 2021-2022.

I bergamaschi hanno iniziato con la solita personalità, Gasperini ha lanciato un segnale abbastanza chiaro cambiando poco rispetto a Napoli: Retegui è tornato nell’undici titolare, con De Ketelaere che si è accomodato in panchina. La prima conclusione pericolosa da parte degli orobici è stata quella di Mario Pasalic su sponda dello stesso Retegui, ma il croato non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta difesa da Nubel. I padroni di casa hanno risposto con Rouault, sugli sviluppi di un corner il centrale francese ha colpito di testa senza però impensierire Carnesecchi. L’episodio chiave del primo tempo è arrivato alla mezz’ora quando i bergamaschi hanno chiesto timidamente un calcio di rigore per un tocco di Mittelstadt su Pasalic, lo sloveno Obrenovic ha deciso di lasciar correre.

(ITALPRESS) – (SEGUE).

Stessa decisione qualche minuto più tardi per un contatto in area atalantina tra El Bilal Tourè e Zappacosta.

Nella ripresa Gasperini ha deciso di schierare il tridente ipotizzato alla vigilia, con De Ketelaere largo sulla destra: il belga ex Milan, al 6′, si è inventato lo spunto e il successivo assist per Lookman, lasciato libero di colpire a rete da dentro l’area piccola. L’ingresso in campo di Demirovic per l’infortunato Undav ha creato qualche problema alla banda del Gasp, due le occasioni dell’attaccante bosniaco nell’arco di una manciata di minuti. Col passare dei minuti gli ospiti hanno abbassato i ritmi cercando di gestire, lo Stoccarda ha sfiorato il pareggio con una conclusione di prima intenzione di Malanga, entrato al posto dell’ex El Bilal Tourè. A chiudere il match è stato Zaniolo, sull’errore di Rouault il numero 10 ha sfruttato l’occasione segnando il suo primo gol da quando è arrivato a Bergamo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).