L’ospedale Cardarelli di Napoli illuminato con i colori della pace

| 28 Agosto 2025 22:16 | 0 commenti

Italpress, Mezzogiorno Italpress
1 minuto per la lettura

NAPOLI (ITALPRESS) – La facciata del padiglione centrale del Cardarelli di Napoli si è illuminata oggi con i colori della pace “per esprimere solidarietà agli operatori sanitari impegnati nella Striscia di Gaza e testimoniare la vicinanza dell’ospedale alle famiglie delle vittime civili e dei soccorritori caduti per prestare assistenza medica alla popolazione”.
“Porte aperte ai feriti più gravi per particolari procedure chirurgiche”, ha commentato il direttore generale Antonio d’Amore.

“In un momento in cui ospedali e strutture sanitarie diventano bersagli – si legge in una nota -, il Cardarelli ribadisce il valore universale delle cure e del rispetto dei diritti umani. La facciata illuminata intende lanciare simbolicamente un appello per il cessate il fuoco”.
Una folta rappresentanza del personale dell’ospedale ha anche aderito all’iniziativa #digiunogaza, manifestando questo pomeriggio, fuori dall’orario di servizio, sullo scalone principale dell’ospedale.

– Foto ufficio stampa Azienda ospedaliera Cardarelli –

(ITALPRESS)

