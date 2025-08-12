Luis Enrique e Marquinhos “Donnarumma ha fatto la storia, il calcio è così”

UDINE (ITALPRESS) – “E’ uno dei migliori portieri al mondo e ancora migliore come persona, ma questa è la vita del calciatore. Ci sono delle decisioni che vanno prese e ne sono responsabile, ma se fosse facile lo farebbe chiunque. Sono decisioni difficili da prendere”. Così Luis Enrique, tecnico del Psg, in un’intervista ai microfoni di Sky Sport sulla non convocazione di Gianluigi Donnarumma per la finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham.

Della situazione intorno a Donnarumma ha parlato anche il capitano del Psg, Marquinhos, senza dimenticare quanto ti buono fatto dal portiere italiano specialmente nell’ultima annata: “Donnarumma? Sappiamo com’è il calcio durante il mercato. Lui è stato per noi un grandissimo giocatore. E’ uno che merita il massimo, grande uomo e grande persona. Ha fatto la storia qui, è stato grandissimo”.

Tempo di pensare al campo, i parigini tengono l’attenzione alta su una sfida importante, con un altro titolo in palio dopo la sconfitta in finale del Mondiale per Club contro il Chelsea: “Abbiamo dato priorità al riposo, i giocatori sono arrivati bene ma adesso bisogna gareggiare per un titolo – dice Luis Enrique -. Nella scorsa stagione abbiamo dimostrato che team siamo, questa stagione dobbiamo dimostrare di nuovo”, ha concluso il tecnico.

Anche per Marquinhos è “bellissimo giocare per un titolo, è quello che tutti i giocatori vogliono vivere. In questa stagione abbiamo vissuto bei momenti e poi perso una finale Mondiale. Adesso vogliamo vincere la partita di domani”.

