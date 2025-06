M.O., a Roma il corteo Pd-M5s-Avs per Gaza, leader in piazza

Roma, 7 giu. (askanews) – E’ partito intorno alle 14 il corteo della manifestazione per Gaza, indetta da Pd, M5s e Avs, a Roma.

Dietro allo striscione di apertura “Stop al massacro. Basta complicità”, i leader dei tre partiti: la segretaria dem Elly Schlein, il presidente Cinque Stelle Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Alleanza verdi e sinistra.

In piazza, le bandiere dei tre partiti che hanno portato a Roma da tutta Italia i loro militanti. Tante le bandiere della Palestina con la scritta “Free Palestine”. Secondo i promotori, al corteo, a cui hanno aderito decine di organizzazioni e associazioni, dovrebbero partecipare almeno 50mila persone. Imponente il piano di sicurezza organizzato dalla Questura della

Capitale, chiamato a vigilare sui tanti obiettivi sensibili e a

prevenire eventuali blitz violenti delle frange più radicali.

Il corteo si è mosso da piazza Vittorio per raggiungere piazza San Giovanni, allestita con un palco per gli interventi.

Una manifestazione a tratti silenziosa e a tratti si sente intonare “Bella ciao”, “Free free Palestine”, “Palestina libera”. E anche “maledetti assassini, non si toccano i bambini”. Tante le bandiere della pace.

Brevi flash mob ai lati del corteo. Giovani palestinesi, Fronte comunista e Udap, collettivo militante, stendono uno striscione rosso: “Basta complicità con il genocidio! Italia fuori dalle guerre!”. A leggere un testo al megafono una giovane italo-palestinese: “Contro il siatema coloniale imperialista dell’entità sionista”, spiega commossa e puntualizzando di non aver aderito alla piattaforma Pd-M5s-Avs.