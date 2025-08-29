M.O., appello di Conte agli iscritti: votate per raccolta fondi Gaza

Roma, 29 ago. (askanews) – “Non è un gesto direi tanto politico un gesto un gesto civile civico, un gesto di umanità. Non è tanto una questione giuridica, ma una questione morale. Noi ci siamo e con questo ennesimo gesto, questa ennesima iniziativa, con questo nostro piccolo, modesto contributo vogliamo dire noi siamo esseri umani”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, conclude il suo video-appello agli iscritti perché prendano parte alla votazione on line (che si concluderà stasera alle 22) per decidere di destinare un milione di euro agli aiuti umanitari per Gaza nell’ambito dell’iniziativa internazionale Global Sumud Flotilla supportata in Italia da Music for Peace. I fondi sono quelli delle cosiddette “restituzioni”, cioè della parte di indennità cui parlamentari e consiglieri regionali M5S rinunciano per destinarla a iniziative finanziate dal Movimento.

Conte, nel suo messaggio agli iscritti, torna a denunciare “gli esiti di uno sterminio organico, sistematico, premeditato: un genocidio” e rivendica che “noi sin dall’inizio abbiamo cercato di contrastare tutto questo, di denunciarlo”, mentre su questa tragedia per il leader stellato tutto si è svolto “con la complicità, anche col silenzio, del nostro governo che solo adesso inizia dire ‘bah, forse qui questa azione non è del tutto proporzionata…'”

“Ora ogni cittadino – dice l’ex premier a proposito dell’iniziativa che il M5S intende cofinanziare – può contribuire, oggi anche all’interno della nostra comunità con questo voto per dire ‘io non ci sto, io non posso rendermi complice di chi ha una mancanza di coraggio e chi non ha addirittura forse la libertà di poter denunciare quel che sta accadendo a Gaza, di chi addirittura invece per scelta ideologica ritiene di esser complice, offrire copertura politica o addirittura militare'” al governo israeliano.