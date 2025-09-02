M.O., Bonelli: da Trump e Netanyahu parole genocide, Ue non può tacere

Roma, 2 set. (askanews) – “Le parole di Donald Trump e Benjamin Netanyahu sono di una gravità inaudita. Trump arriva a dire che la guerra a Gaza è un problema di ‘pubbliche relazioni’, come se la morte di oltre 60 mila civili palestinesi – di cui quasi 20mila bambini – fosse solo questione di immagine. Netanyahu, invece, ordina l’arruolamento di 60mila riservisti per conquistare Gaza City e annuncia che gli attivisti della Flotilla saranno arrestati e trattati da terroristi”. È quanto dichiara in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde.

“Ridurre una carneficina a un problema di comunicazione – accusa l’esponente di AVS – è vergognoso: è il linguaggio del negazionismo e della propaganda di guerra, lo stesso metodo descritto da Goebbels, secondo cui una bugia ripetuta mille volte diventa verità”.

“L’Europa – dice ancora il parlamentare ambientalista – non può restare in silenzio. Meloni, Tajani e il governo italiano dicano da che parte stanno: con chi massacra i palestinesi o con chi difende il diritto internazionale e la dignità umana. L’Italia deve interrompere immediatamente ogni cooperazione militare con Israele e sostenere l’imposizione di sanzioni. Il Belgio ha annunciato che riconoscerà lo Stato di Palestina all’Onu: l’Italia deve avere lo stesso coraggio. Fermiamo la barbarie, fermiamo il genocidio”, conclude Bonelli.