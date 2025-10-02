M.O., Bonelli: non possiamo votare piano Trump, Meloni incendiaria

Milano, 2 ott. (askanews) – “Non possiamo votare a favore del piano di Trump perché non è un piano di pace, ma una tregua che ferma le bombe senza fermare la colonizzazione della Palestina. È un piano che esclude l’Onu, ignora i palestinesi, non prevede il ritiro dei coloni dalla Cisgiordania né un risarcimento dei danni. La pace deve essere decisa dai palestinesi, non imposta da Washington o da Netanyahu”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Trovo gravissimo che Giorgia Meloni continui ad attaccare la Flottilla, fatta di civili e attivisti pacifici, senza mai spendere parole altrettanto dure contro Netanyahu, responsabile di bombardamenti e massacri. Mentre dal Governo arrivano solo armi e sostegno a Netanyahu, la presidente del Consiglio si accanisce contro chi manifesta pacificamente per chiedere corridoi umanitari: parole vergognose che offendono la dignità e il sentimento popolare indignato dall’orrore di Gaza. Dire che dalla Flotilla non ci sarebbero benefici per la Palestina ma solo disagi per l’Italia è un insulto. È Meloni l’incendiaria, refrattaria alla democrazia e persino all’esercizio costituzionale del diritto a manifestare”, prosegue Bonelli.

“Il ministro Tajani ha detto che bisogna eliminare il terrorismo: bene, ma allora perché non si dice la verità? Netanyahu è oggi il principale terrorista in Medio Oriente: lo combattiamo?”, conclude.