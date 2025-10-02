X
M.O., Camera approva risoluzione su piano Usa: 182 sì e 101 astenuti

Milano, 2 ott. (askanews) – La Camera ha approvato con 182 voti a favore, 101 astenuti e nessun voto contrario la risoluzione di maggioranza e Azione per sostenere “l’iniziativa di pace messa in campo dagli Usa” per Gaza.

Respinta invece la risoluzione di Pd, M5s e Avs che non hanno accettato la riformulazione del governo.

Approvata invece la mozione di Italia Viva, col parere favorevole del governo: 105 astenuti, favorevoli 181.

La risoluzione di maggioranza più articolata è stata approvata con 7 astenuti, 165 favorevoli, e 108 contrari.

Votazione per parti separate sulla risoluzione Magi: approvato ill dispositivo ad eccezione del 4 capoverso, col parere favorevole del governo: 106 astenuti, 182 favorevoli. Respinti il 4 capoverso del dispositivo e le premesse, col parere contrario del governo.

