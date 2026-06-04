M.O., Conte: attacchi e distruzioni, Italia continua a fare da osservatore?

Roma, 4 giu. (askanews) – “Raid dell’esercito israeliano a Gaza, altri bambini morti. In questi giorni attacchi e distruzione in Libano. Vi ricordate il giubilo del nostro Governo sulla pace a Gaza e la corsa a fare da osservatori del Board of peace che pianificava un’opera di speculazione per cui non sono stati ancora messi nemmeno i soldi? Chiedo al Governo: per quanto continueremo a ‘osservare'”? Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

“Il Governo Meloni – ha aggiunto l’ex premier – non si è ancora schierato in Europa per rompere gli accordi con il governo Netanyahu, da anni non si impongono sanzioni a Israele, mentre i Paesi europei continuano a essere i primi acquirenti di armi israeliane, coprendo oltre un terzo del loro export. Che altro devono fare, dopo aver causato oltre 70mila morti, di cui 20mila bambini e dopo aver sistematicamente violato il diritto internazionale provocando conflitti ed escalation che generano morte, distruzione ed enormi danni economici anche per il nostro Paese? Dove sono i patrioti?”, ha concluso Conte.