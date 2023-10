M.O., Crosetto: evitare escalation più vasta e vittime civili

Bruxelles, 12 ott. (askanews) – “A noi preoccupa che non ci sia

una escalation, che non ci siano persone che non c’entrano nulla

in questo scontro, come è successo ai coloni, ai bambini, ai

neonati israeliani, che rimangano in mezzo a quella che è una

legittima reazione da parte di Israele, che si è sentito

attaccato e deve difendersi”. Lo ha affermato il ministro della

Difesa, Guido Crosetto, parlando con i giornalisti a margine

della riunione dei ministri della Difesa della Nato, questo

pomeriggio nella sede dell’Alleanza a Bruxelles.

“Probabilmente – ha osservato Crosetto – la convivenza con Hamas,

che fino adesso è avvenuta in qualche modo e non aveva avuto

effetti così devastanti, adesso è impossibile. E quindi la

reazione di Israele adesso è assicurarsi il futuro; e il futuro

probabilmente comprende uno scontro con Hamas molto duro”.

“Questo può avere conseguenze? Noi ci auguriamo di no.

L’Italia – ha assicurato il ministro – farà di tutto perché siano

rispettati i diritti delle persone che non c’entrano nulla,

perché sono estranee a questa cosa. Io non sovrappongo Hamas al

popolo palestinese, li tengo ben distinti”.

“E soprattutto”, bisogna “che non ci sia un’escalation che incide

su un’area molto più vasta di quella su cui stiamo concentrando

adesso l’attenzione. Questo penso – ha detto Crosetto – che debba

essere l’obiettivo di tutta la comunità internazionale”.

Ma Israele, è stato chiesto al ministro, è d’accordo con i

corridoi umanitari, lascerà uscire i civili da Gaza? “Da quello

che ho sentito io, e dalle stesse dichiarazioni del mio collega

israeliano (Yoav Galant, che ha partecipato alla riunione della

Nato, ndr), è aperto ed è sempre stato aperto, non è mai stato

chiuso. E la possibilità fin dall’inizio è stata data a chiunque

volesse allontanarsi; bisogna agire in modo tale che le persone

intanto lo sappiano, e poi che in qualche modo riescano a

muoversi. E penso che questo sia l’obiettivo che deve garantire

soprattutto la comunità internazionale: chi vuole andar via deve

poter andar via immediatamente. Deve essere assicurato un

corridoio per uscire” da Gaza “e per trovare un posto dove poter

andare”.

A una domanda sulla possibilità che le forze di pace italiane

siano chiamate a partecipare alla predisposizione dei corridori

umanitari per uscire da Gaza, il ministro ha risposto: “L’Italia

non si è mai tirata indietro. Qualora fosse richiesto dalla

comunità internazionale, dall’Onu, un impegno italiano di pace di

questo tipo saremmo i primi a essere disponibili. Ma per adesso

nessuno ha chiesto nulla di simile”.

Quanto alle immagini sugli attacchi terroristici ai civili

israeliani che ha mostrato ai colleghi della Nato il ministro

israeliano Galant, “si tratta della violenza – ha riferito

Crosetto – con cui Hamas ha deciso di agire nei confronti di

bambini, neonati, donne anziane e giovani. Anche la guerra, nella

sua drammaticità, ha delle regole; quando si superano, si va al

di là di quello che è umano. Quindi è normale che la reazione da

parte di chi ha subito una ferita così forte sia una reazione

forte”.

C’è una possibilità di dialogo con Hamas per liberare gli

ostaggi? “Se c’è – ha osservato Crosetto – non è una cosa che può

affrontare la Nato. La possono affrontare alcune nazioni che

hanno un dialogo più facile con Hamas, non sono sicuramente la

Nato o le nazioni occidentali che hanno un dialogo con Hamas. Ci

sono nazioni che hanno un dialogo” con l’organizzazione

terroristica “e penso che spetti a loro cercare in ogni modo di

stemperare questa situazione drammatica”.

Ma dialogare con certi paesi, gli è stato chiesto ancora, non è

un segno di debolezza dell’Occidente? “Mi pare – ha replicato il

ministro – che parliamo con quegli Stati, da sempre, di altri

temi economici. Se non ci vergogniamo a parlare di temi

economici, o che riguardano l’energia, non vedo perché dovremmo

vergognarci a parlare di temi umanitari. I temi umanitari

travalicano le differenze, nel momento in cui deve prevalere la

ragione e non sicuramente l’ideologia”, ha concluso.

