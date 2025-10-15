X
M.O., informativa Tajani in aula Camera, vuoti i banchi del governo

Roma, 15 ott. (askanews) – Banchi del governo vuoti mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani tiene la sua informativa in aula alla Camera sul piano di pace nella striscia di Gaza. Il titolare della Farnesina è l’unico ministro presente insieme a tre sottosegretari (Silli, Ferrante e Perego).

L’informativa era stata chiesta giovedì scorso dal capogruppo Fdi Galeazzo Bignami – poi si erano associati tutti i gruppi – ma tra i banchi di Fdi si registrano moltissime assenze, capogruppo compreso. Poche presenze anche tra i banchi della Lega mentre sono pieni i banchi dei deputati di Fi, unici a scandire con applausi l’intervento di Tajani. Poche assenze tra i banchi dell’opposizione.

