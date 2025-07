M.O., Mattarella: contro attese umanità sparare su file per acqua o chiese

Milano, 19 lug. (askanews) – “Si spara e si uccide sui luoghi di preghiera, su luoghi dove si distribuisce acqua a chi ha sete e pane a chi ha fame, si colpiscono soccorritori che prestano aiuto ai feriti: tutto questo crea un contrasto radicale con le attese dell’umanità ma anche rischia di introdurre una spirale di risentimenti, di odio, di contrapposizioni che genera costantemente altre violenze”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia per il centenario della Campana dei caduti di Rovereto.

“Ci troviamo in un momento storico internazionale che è in pieno contrasto con i desideri, le aspirazioni e le attese dell’umanità in ogni parte del mondo, di ogni nazionalità: riemergono ombre che si pensava non dovessero avere più spazio e presenza, di chi ritiene di reintrodurre le guerre di annessione territoriale che pensavamo appartenessero ai momenti oscuri dei secoli passati, o di chi pensa di ripristinare il dominio del più forte su coloro che sono più deboli o di poter bombardare civili nelle loro case. Assistiamo al massacro di giovani intenti a festeggiare ascoltando musica”, ha detto Mattarella che ha concluso: “Vi è una condizione di speranza, cui l’umanità aspira, e che deve prevalere su quanto avviene e che registriamo con tristezza: quanto avviene crea disorientamento nella vita internazionale e anche nella vita delle persone”.