M.O., Mattarella: per evitare nuove violenze coinvolgere palestinesi

10 Ottobre 2025

Askanews
Tallinn, 10 ott. (askanews) – “Le sofferenze resteranno iscritte nel DNA delle nuove generazioni. Minando ogni possibilità di un futuro di pace senza una prospettiva politica davvero storica e quindi coinvolgente per i palestinesi”. Serve “una prospettiva che assorba e rimuova gli alti rischi di nuove esplosioni di violenza, frutto della mole di risentimenti e di rancore accumulatisi in questo tragico periodo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo al vertice Arraiolos a Tallinn.

“La pace va acquisita nell’animo dei popoli, altrimenti non è pace”, ha ribadito.

