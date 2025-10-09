M.o., Meloni: contributo costante e silenzioso dell’Italia

Roma, 9 ott. (askanews) – “Dobbiamo essere orgogliosi del contributo silenzioso e costante che l’Italia ha dato in questa fase”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni commentando al Tg1 l’accordo di pace in Medio Oriente.

“L’Italia è pronta a fare la sua parte, a contribuire alla stabilizzazione, alla ricostruzione, allo sviluppo di Gaza, chiaramente con l’ottimo rapporto che può vantare con tutti gli attori della regione”, ha ribadito.