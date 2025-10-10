M.O., Meloni: da Landini problemi a lavoratori invece di difenderli

Roma, 10 ott. (askanews) – “Ora che ci siamo noi, nei mille giorni in cui noi abbiamo creato un milione di posti di lavoro, hanno già convocato quattro scioperi generali, credo il quinto adesso, che è particolarmente bizzarro, sulla manovra finanziaria: hanno già convocato lo sciopero generale, solo che non l’ho ancora scritta. Però siccome poi sono un po’ a corto di argomenti sul fronte economico e sociale, che sarebbe quello che dovrebbero fare i sindacati, allora ci convocano gli scioperi generali sulle materie di politica estera”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando a Firenze al comizio di chiusura della campagna elettorale di Alessandro Tomasi candidato del centrodestra alla Regione.

“Ora, secondo voi, quando Landini convoca lo sciopero generale della Cgil – ha ironizzato – che succede? Che Hamas dice ‘fermi tutti, Landini ha convocato al sciopero generale, ragazzi bisogna rilasciare gli ostaggi’. Allora, purtroppo succede che in Palestina non cambia niente, ma in Italia gli italiani hanno un sacco di problemi e particolarmente ce l’hanno i lavoratori che il sindacato dovrebbe difendere. Senza contare il corollario di devastazioni, città bloccate, striscioni, antisemiti, violenze contro gli uomini e le donne in divisa. Il punto è che anche qui gli italiani capiscono bene, sono dei pretesti”.