M.O., Meloni: pronti a riconoscere Palestina appena ci saranno condizioni

22 Ottobre 2025

Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 22 ott. (askanews) – “Hamas deve accettare di non avere
alcun ruolo nella governance” del futuro Stato palestinese “ed
esser disarmato. Sono le precondizioni necessarie anche per il
riconoscimento da parte dell’Italia dello Stato di Palestina, e
il governo è pronto ad agire di conseguenza quando queste
condizioni si saranno materializzate”. Lo ha detto la presidente
del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Senato in
vista del Consiglio Europeo.

