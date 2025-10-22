M.O., Meloni: pronti a riconoscere Palestina appena ci saranno condizioni

Milano, 22 ott. (askanews) – “Hamas deve accettare di non avere

alcun ruolo nella governance” del futuro Stato palestinese “ed

esser disarmato. Sono le precondizioni necessarie anche per il

riconoscimento da parte dell’Italia dello Stato di Palestina, e

il governo è pronto ad agire di conseguenza quando queste

condizioni si saranno materializzate”. Lo ha detto la presidente

del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Senato in

vista del Consiglio Europeo.