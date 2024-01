M.O., Meloni sente premier Libano: evitare allargamento conflitto

Roma, 15 gen. (askanews) – Nella giornata di oggi, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro del Libano, Najib Mikati.

Nel corso dello scambio di vedute – fa sapere Palazzo Chigi in una nota – sono stati affrontati gli ultimi sviluppi della crisi in corso e ribadita la volontà di entrambi i leader di evitare un allargamento del conflitto a Gaza.

In particolare, il Presidente Meloni ha discusso di come rafforzare la mediazione in corso tra Libano e Israele, sottolineando la massima disponibilità dell’Italia a lavorare con tutte le parti in causa.

Il Presidente del Consiglio ha sottolineato come l’Italia rimanga fortemente impegnata per la stabilità del Libano.

I due Capi di Governo – conclude la nota – hanno evidenziato l’importanza di continuare a coordinarsi sull’evolversi della crisi.