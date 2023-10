M.O.,Piantedosi: la politica non alimenti inutili divisioni

Firenze, 14 ott. (askanews) – Rispetto alla situazione in Medio Oriente, “l’appello che io faccio è la discussione pubblica, anche politica, sia sempre convergente rispetto alla drammaticità di quello che ci aspetta e che quindi non si alimentino inutili divisioni rispetto all’obiettivo di mantenere la sicurezza nel nostro Paese”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della Festa del foglio a Firenze.

Il Governo, ha aggiunto Piantedosi, è concentrato sulla necessità di “un monitoraggio costante di quanto accade in Medio Oriente e dei possibili riflessi sul nostro territorio nazionale. Per quanto riguarda i flussi migratori, abbiamo già dato in passato la dimostrazione di intercettare presenze che dovessero destare qualche preoccupazione”.