X
<
>

M.O., Salvini: altro che sciopero, da ‘pacifisti’ sinistra solo violenza

| 22 Settembre 2025 15:55 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Milano, 22 set. (askanews) – “Immagini impressionanti. Altro che sciopero, questa è violenza: scontri e attacchi alle Forze dell’Ordine, stazioni prese d’assalto e assediate, sassi sui sui binari, migliaia di lavoratori bloccati e arrabbiati. Questi sono i ‘pacifisti’ di sinistra”. Lo scrive sui social il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, postando le immagini di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA