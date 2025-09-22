M.O., Salvini: altro che sciopero, da ‘pacifisti’ sinistra solo violenza

Milano, 22 set. (askanews) – “Immagini impressionanti. Altro che sciopero, questa è violenza: scontri e attacchi alle Forze dell’Ordine, stazioni prese d’assalto e assediate, sassi sui sui binari, migliaia di lavoratori bloccati e arrabbiati. Questi sono i ‘pacifisti’ di sinistra”. Lo scrive sui social il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, postando le immagini di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.