M.O., Schlein: silenzio Meloni vergognoso, sanzionare Netanyahu

| 21 Agosto 2025 16:18 | 0 commenti

Askanews
Roma, 21 ago. (askanews) – “Il silenzio di Meloni su quello che sta accadendo a Gaza è vergognoso per l’Italia.
Non possiamo continuare a sacrificare la dignità del nostro Paese sull’altare dell’amicizia di Meloni, Tajani e Salvini con Trump e Netanyahu”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Davanti all’operazione criminale di occupazione di Gaza e ai ministri di Netanyahu che dichiarano la morte della prospettiva di uno Stato Palestinese – si chiede la leader dem – Meloni dirà ancora che il riconoscimento della Palestina sarebbe prematuro? Che cosa aspetta, che non ci sia più niente da riconoscere?”.

“L’Italia e l’UE – insiste Schlein – interrompano immediatamente gli accordi di cooperazione e procedano a sanzioni contro il governo criminale di Netanyahu.
Servono azioni concrete per fermarli. Che non ci possono essere zone franche dal diritto perché Meloni non lo dice al suo amico Netanyahu che sta occupando illegalmente Gaza e la Cisgiordania? Siamo di fronte a una delle pagine più buie della storia contemporanea, tacere e mettere la testa sotto la sabbia è indegno della storia del nostro Paese”.

