M.O., Società San Vincenzo De Paoli lancia raccolta fondi per Gaza

Roma, 28 lug. (askanews) – La Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV, attraverso il Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo, ha avviato una raccolta fondi straordinaria per sostenere la popolazione di Gaza, colpita da una crisi umanitaria senza precedenti. Stando a quanto riferito in un comunicato, l’iniziativa, in collaborazione con il Patriarcato Latino di Gerusalemme, risponde all’appello urgente del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, che ha definito gli aiuti “una questione di vita o di morte”.

“Non possiamo restare indifferenti di fronte alla sofferenza dei più vulnerabili”, ha dichiarato la presidente Paola Da Ros.

“In questo tempo segnato da dolore e smarrimento, riaffermiamo con forza il valore della solidarietà concreta e della fratellanza tra popoli”, ha sottolineato Giancarlo Salamone, Responsabile Nazionale del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo. L’intervento della Società di San Vincenzo De Paoli punta a garantire cibo, acqua potabile e cure mediche a migliaia di civili e minori rimasti soli.

Le donazioni possono essere effettuate con causale “Emergenza Gaza” tramite conto bancario o postale. Tutti i dettagli sono disponibili su:

Ogni contributo può fare la differenza.