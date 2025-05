M.O., Tajani: opposizione usa morti palestinesi per fare propaganda

Roma, 31 mag. (askanews) – “Mi pare che l’opposizione cerchi di trovare un’unità non avendo una visione comune della politica e della società, fa solo cose contro e allora utilizza le vittime palestinesi per fare propaganda, utilizza il decreto sicurezza” per fare polemica. Lo ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani rispondendo, a margine del congresso dei giovani del partito che da poco ha preso il via a Roma, a una domanda sulle manifestazioni annunciate dalle opposizioni sul Medio Oriente e sul Decreto Sicurezza.