X
<
>

M5s, Conte: Appendino? Noi indipendenti, non schiacciati sul Pd

| 16 Ottobre 2025 00:01 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 15 ott. (askanews) – La vicepresidente del M5S Chiara Appendino ha chiesto che il Movimento sia meno “schiacciato” sul Pd? “È quello che stiamo facendo”, ha rivendicato il leader stellato Giuseppe Conte, parlando con i cronisti a margine del Premio Silvestrini a Roma.

“Il M5S nel processo costituente si è autodefinito – ha ricordato l’ex premier – come forza progressista indipendente: si va solo se ci sono programmi chiari, concordati per iscritto, condivisi, dove ovviamente i nostri obiettivi strategici sono condivisi. E questo è stato fatto sin qui e noi siamo assolutamente tutti legati a quello che è stato il processo costituente e il mandato che abbiamo ricevuto”.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI