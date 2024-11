M5s, Conte fa appello agli iscritti: “andate a votare, è l’ora decisiva”

Roma, 20 nov. (askanews) – “”Non perdere questa occasione. Vota e decidi. Sta per scoccare l’ora decisiva: da giovedì 21 novembre alle 10 iniziano le operazioni di voto. Potrai quindi votare per definire le battaglie del Movimento, i nuovi obiettivi strategici. Nessuna forza politica consente ai propri iscritti di decidere quali sono i temi, gli obiettivi da porre al centro della propria azione e li mette in votazione così come è consentito a te. E’ un momento entusiasmante:cogli questa occasione per contribuire a decidere tantissimi temi e ci sono anche le regole organizzative interne, per rendere ancora più efficente la nostra azione politica, in particolare sui territori. Non perdere questa occasione: vota e decidi”. E’ il testo dell’appello al voto on line rivolto via social dal presidente M5s Giuseppe Conte agli iscritti,alla vigilia dell’avvio delle votazioni in vista della assemblea Costituente del prossimo fine settimana.