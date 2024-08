M5S, Conte “Simbolo, nome e regole potranno essere discusse”

ROMA (ITALPRESS) – “Potremo discutere di tutto, rifondarci integralemnte. Anche il simbolo, la denominazione, le regole organizzative quelle consolidate potranno essere discusse, anche perchè non possiamo ammettere che quando a pronunciarsi sia la comunità degli iscritti di debba decidere da parrte di alcuniarbitrariaente e preventivamente di cosa si può discutere, su cosa si può deliberare”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in un video sui social in vista dell’assemblea costituente e dopo le parole del garante del Movmento Beppe Grillo.

“In passato non è stato così – aggiunge – In passato il simbolo è stato cambiato più volte. E’ stata cambiata anche la regola del doppio mandato. Non possiamo ammettere che quando queste decisioni sono prese da due, tre quattro, cinque persone va tutto bene e quando è invece la comunità degli iscritti nell’ambito di un processo costituente così coinvolgente, coraggioso e rivoluzionario questo non va bene. Allora – conclude Conte – affrontiamo questo processo con animo sereno e coraggioso liberando tutte le nostre energie Dobbiamo rilanciare la nostra originaria carica rivoluzionaruia innovativa. Il sistema politico ha sempre più bisogno del M5S”.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –