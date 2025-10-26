X
<
>

M5S, Giuseppe Conte confermato presidente

| 26 Ottobre 2025 19:15 | 0 commenti

M5S, Giuseppe Conte confermato presidente

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – Giuseppe Conte è stato confermato presidente del Movimento 5 Stelle con l’89,3% dei voti.
Alle ore 18 di oggi si sono concluse le votazioni degli iscritti.
Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720 pari al 58,67%.
Al quesito “Sei favorevole all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell’associazione MoVimento 5 Stelle?” hanno votato sì 53.353, hanno votato no 6.367.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI