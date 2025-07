Made in Italy e visione globale, riflessione Pierini (RX Italy)

Roma, 9 lug. – Nel percorso di avvicinamento al Green Building Forum Italia, alla rubrica Road To Forum Massimiliano Pierini, Managing Director di RX Italy, parte del gruppo internazionale RX, condivide riflessioni e prospettive su come l’industria fieristica stia evolvendo per rispondere alle nuove sfide energetiche, ambientali e tecnologiche. a non ci”Siamo soci di GBC Italia e crediamo nel valore di questa rete” evidenzia Pierini “Il Forum rappresenta un’occasione preziosa per fare sistema e costruire insieme un futuro energeticamente evoluto e a misura d’uomo.”