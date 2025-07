Mafia, Fontana: memoria giudice Chinnici traccia per tutela legalità

Roma, 29 lug. (askanews) – “A 42 anni dall’attentato di via Pipitone Federico, rivolgo un pensiero commosso alle vittime di quella terribile strage: il giudice Rocco Chinnici, gli uomini della sua scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l’appuntato Salvatore Bartolotta, e il portiere dello stabile, Stefano Li Sacchi. In questa giornata rinnovo la mia vicinanza ai familiari e un pensiero ai colleghi e agli amici. Chinnici, con lungimiranza, ha ideato il pool antimafia, costruendo un virtuoso modello d’azione a contrasto di Cosa nostra. Il suo ricordo, e la memoria di chi si è battuto a costo della vita contro la mafia, confermano la profondità della strada tracciata per tutelare la legalità, la sicurezza e la democrazia”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.