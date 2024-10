MagicLand, l’unico parco italiano a celebrare il Dia de los Muertos

Roma, 14 ott. (askanews) – MagicLand, la capitale del divertimento, si conferma un punto di riferimento per vivere esperienze uniche e indimenticabili. Quest’anno, oltre ai classici brividi di Halloween, il parco offre la straordinaria opportunità di immergersi in una cultura affascinante e colorata: il Día de los Muertos. In collaborazione con l’Ambasciata del Messico, MagicLand è l’unico parco italiano a celebrare questa antica tradizione, proclamata Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Un’iniziativa che va oltre il semplice divertimento, proponendo un viaggio alla scoperta di una cultura millenaria e delle sue usanze più profonde.

L’area Old West è stata arricchita con un incredibile allestimento a tema: i visitatori possono passeggiare lungo la Via de Muertos tra calaveras decorate, il Mariachis Show itinerante, food truck e punti ristoro in cui è possibile gustare autentici piatti messicani, dolci prelibatezze e bibite colorate. Nel cuore di quest’area si trova la Fiesta de los Muertos, un labirinto a tema che trasporta adulti e bambini nel cuore di questa affascinante celebrazione messicana. Presso il Music Hall ogni giorno va in scena Viaggio nella Foresta dei Ricordi, uno spettacolo interattivo dedicato ai più piccoli, che – attraverso la celebrazione della vita e dell’amore – entrano in un mondo magico e colorato, dove le storie raccontate da Gattobaleno prendono vita e i ricordi brillano come stelle!

Dal brivido di Halloween alla gioia del ricordare: un’esperienza educativa per grandi e piccini.

Mentre Halloween ci invita a confrontarci con il mistero e l’ignoto, il Día de los Muertos è una celebrazione della vita, un momento per ricordare e onorare i propri cari scomparsi. Un’occasione per riunire le famiglie, condividere ricordi e gustare deliziose pietanze. A MagicLand, i visitatori potranno immergersi in questa atmosfera festosa, ammirando gli altari colorati, assaggiando specialità messicane e assistendo agli spettacoli tradizionali.

Il Día de los Muertos è molto più di una semplice festa. È un’occasione per riflettere sulla vita, sulla morte e sul legame che ci unisce ai nostri antenati. MagicLand, attraverso laboratori, spettacoli e allestimenti tematici, offre un’esperienza educativa unica, adatta a grandi e piccini. I più piccoli potranno scoprire il significato di questa tradizione attraverso giochi e attività interattive, mentre gli adulti potranno approfondire la conoscenza della cultura messicana.

Infine, la celebrazione del Día de los Muertos a MagicLand è un’importante occasione per promuovere la diversità culturale e il dialogo tra popoli. Un’iniziativa che dimostra come il divertimento possa essere un veicolo per la conoscenza e la crescita personale.

Un contrasto affascinante con Halloween

Se da un lato MagicLand offre la tradizione messicana del Día de Muertos, dall’altro il parco non rinuncia al suo Halloween “spaventosamente unico”, che dura fino al 3 novembre e rimane uno degli eventi più attesi dell’anno. Con 20 attrazioni tematiche, tra cui 6 horror house, 2 percorsi per la famiglia, 2 spettacoli teatrali, 7 parate ed animazioni itineranti, 3 serate di intrattenimento musicale con show, Dj set ed attrazioni aperte fino a mezzanotte, MagicLand si conferma un vero punto di riferimento per tutti coloro che desiderano vivere un autunno all’insegna del divertimento.