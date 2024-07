Malagò “A Parigi grandi aspettative per il Tiro con l’Arco”

ROMA (ITALPRESS) – Aspettative importanti e di conseguenza grandi obiettivi. Presso la Sala d’Onore del Coni è stata presentata la squadra olimpica e paralimpica del tiro con l’arco che sarà impegnata alle Olimpiadi di Parigi 2024, puntando ad allungare e impreziosire ancor di più la grande tradizione di medaglie a Cinque Cerchi: “Il tiro con l’arco è tornato prepotentemente protagonista nel mondo olimpico – ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò -. Conosco benissimo l’impegno della federazione e dei tecnici. Abbiamo grandi aspettative, per fare qualcosa in più rispetto a Tokyo abbiamo bisogno della federazione del tiro con l’arco”. Di grande “senso di responsabilità”, ha parlato il presidente della Fitarco, Mario Scarzella: “Guidare una federazione che non smette di salire sul podio da tante Olimpiadi e Paralimpiadi vuol dire avere un impegno massimo verso i ragazzi. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, sono forti e anche a Parigi hanno grandi possibilità. Non voglio mettere ansia dicendo una, due o tre medaglie, perchè può succedere di tutto, ma sono sicuro che fino alla fine lotteranno per andare sul podio”.

“A Parigi puntiamo a risultati importanti, nella consapevolezza che dopo Tokyo l’asticella si è alzata di tanto. Non è semplice, ma sono convinto che l’arco non farà mancare il proprio apporto”, ha ribadito il presidente del Cip, Luca Pancalli, che ha poi sottolineato “l’unicità di questa disciplina nel consentire ai nostri atleti paralimpici di poter gareggiare alla pari con i colleghi olimpici”. La squadra azzurra sarà composta da quattro arcieri alle Olimpiadi (tre uomini e una donna) e da nove arcieri alle Paralimpiadi (tre uomini e sei donne). Tra i primi è presente anche Mauro Nespoli, veterano della spedizione avendo già vinto l’argento a squadre a Pechino 2008, l’oro a squadre a Londra 2012 e l’argento individuale a Tokyo 2020: “Non sono scaramantico, per cui rinnovo l’impegno nei confronti di tutti: andremo a Parigi con l’obiettivo di vincere, non ci accontenteremo di meno”, ha affermato.

– Foto Spf/Italpress –

(ITALPRESS).