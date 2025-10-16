Malagò “Mattarella sarà presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina”

MILANO (ITALPRESS) – “Il Capo dello Stato sarà presente alla cerimonia di apertura e dichiarerà aperti i Giochi Olimpici. Sarà un momento istituzionale e protocollare”. Lo ha annunciato il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, nel corso della presentazione del concept della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.“Un momento della cerimonia d’apertura sarà dedicato a Giorgio Armani” ha aggiunto Malagò, in riferimento alla cerimonia in programma il prossimo 6 febbraio.

“Saranno giochi diffusi, che coinvolgeranno tutti gli atleti, non solo a Milano e Cortina ma anche nelle altre località come Livigno e Predazzo. Saranno accesi due bracieri, uno a Milano e uno a Cortina, con un doppio alzabandiera. È stata fatta richiesta al Cio perché l’Italia possa avere quattro portabandiera, due uomini e due donne, in deroga ai due previsti dal protocollo”, ha aggiunto Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina.

-Foto IPA Agency-

