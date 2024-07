Malan argento europeo, Italia doppio oro a squadre

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – E’ arrivato a Budapest da campione europeo in carica e ha conquistato ancora il podio continentale, arrendendosi soltanto all’ucraino Oleksandr Tovkai. Giorgio Malan ha vinto un preziosissimo argento ai Campionati Europei di Pentathlon Moderno in corso in Ungheria. Il pentatleta torinese, campione nel 2023, si è confermato sul podio al termine di una prova di laser run spettacolare, che lo ha visto duellare con il compagno di squadra Matteo Cicinelli. L’oro è andato a Tovkai, imprendibile con 1535 punti. Malan, partito settimo, è stato protagonista di una bella rimonta terminata con il punteggio di 1525. Bronzo per il tedesco Marvin Faly Dogue (1522). Quinto posto per Cicinelli con 1510 punti, ottavo Federico Alessandro con 1497. Grazie all’ottima gara dei tre azzurri, l’Italia conquista l’oro a squadre con 4532 punti, davanti a Ucraina (4484) e Ungheria (4453).

E sul tetto d’Europa, al mattino, hanno chiuso anche Elena Micheli, Alice Rinaudo e Francesca Tognetti. Le azzurre hanno conquistato la medaglia d’oro a squadre nella finale femminile. L’Italia è stata l’unica squadra a portare tre atlete tra le 18 in finale, e ha terminato con il punteggio complessivo di 4093, precedendo la Gran Bretagna (3920) e l’Ungheria (3866). In finale Elena Micheli ha terminato al settimo posto con 1408 punti, Alice Rinaudo tredicesima a 1365 e Francesca Tognetti diciottesima con 1320. La nuova campionessa europea è la britannica Kerenza Bryson, che ha dominato la prova di laser run chiudendo con 1449 punti,e precedendo sul podio la svizzera Anna Jurt (1431) e la connazionale Emma Whitaker a 1423 punti. “La gara di oggi è stata un pò sofferta, doveva essere di passaggio, di ‘allenamentò, in vista dei Giochi Olimpici, ma quando sei in gara vuoi il massimo. Ci sono riuscita in parte, perchè la scherma inizialmente è stata sottotono, anche perchè erano diversi mesi che non gareggiavo. Mi sono però ripresa e sono stata contenta della reazione. Ovviamente nelle prove tecniche ero ancora un pochino sotto carico, visto che era una gara di passaggio e dovrò essere pronta al 100% tra qualche settimana. Sono molto felice per l’oro a squadre perchè condiviso con Alice e Francesca che durante l’anno hanno espresso molto e meritavano davvero questa medaglia”, ha commentato la due volte campionessa del mondo Elena Micheli. Domani, domenica 14 luglio, la competizione continentale terminerà, come tradizione, con la staffetta mista che vedrà in gara Francesca Tognetti e Daniele Colasanti.

Quelle di Budapest sono state, per molti atleti, le ultime gare con la prova di equitazione che dopo i Giochi Olimpici 2024 saluterà il pentathlon moderno. A Parigi le gare sono in programma all’8 all’11 agosto 2024 tra la North Paris Arena e lo Chateau de Versailles.

