“Mamme del mondo”, il nuovo cooking show di Rai Italia

Roma, 4 ott. (askanews) – Un nuovo cooking show, in 4 puntate, è stato presentato giovedì 3 ottobre presso la Casa del Cinema di Roma. A prendere parte alla conferenza stampa moderata dalla giornalista Valeria Radiconcini, il direttore di Rai Italia Fabrizio Ferragni, le conduttrici Annamaria Fittipaldi e Veronica Ursida, il produttore Giacomo Silvestri e il regista Federico Mantova. Presenti in prima fila, tra gli altri, Carmen Russo e Jane Alexander, protagoniste di due puntate, e tutta la struttura di Rai Italia.

“Mamme del mondo” andrà in onda dal 5 ottobre su Rai Italia e sarà poi disponibile su RaiPlay. Il format, ideato da Roberto De Santis, Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci celebra la diversità culturale utilizzando il linguaggio universale del cibo. Ogni episodio porterà nella cucina del programma mamme di origini e culture differenti, ognuna con una storia unica da raccontare. Durante ciascuna puntata, le protagoniste prepareranno il piatto preferito dai loro bambini, legato alle tradizioni culinarie del proprio Paese. In questa prima stagione del programma condotto da Annamaria Fittipaldi e Veronica Ursida, oltre a Carmen Russo e a Jane Alexander, parteciperanno Rosy Chin e Justine Mattera, le quali, mentre cucineranno, condivideranno ricordi personali legati a quella pietanza, arricchendo il racconto con foto, video e musica che rievocano momenti speciali della loro vita. Tutte sveleranno anche preziosi trucchi su come rendere appetibili piatti con ingredienti che spesso i bambini faticano a trovare gradevoli. Le ricette, pensate per soddisfare le esigenze alimentari di tutta la famiglia, offriranno spunti e soluzioni per una cucina sana e gustosa, adatta ai più piccoli.

Rosy Chin, di origini italo-cinesi, condividerà la sua esperienza di madre e il suo legame profondo con le tradizioni culinarie di Italia e Cina preparando un piatto che ne rappresenta l’unione. Racconterà di come la cucina l’abbia aiutata a superare momenti difficili e svelando aspetti intimi della sua vita di madre e imprenditrice. Carmen Russo sarà la portavoce della cucina italiana in Spagna e all’estero e farà riscoprire i sapori della tradizione familiare italiana con un piatto tramandato di generazione in generazione. Attraverso il racconto del suo amore per la Spagna, racconterà la sua esperienza di diventare madre, un percorso che ha cambiato per sempre la sua vita. Jane Alexander cucinerà un piatto tipico della tradizione croata, rendendo omaggio alle sue origini materne. Ripercorrerà tutta la sua infanzia, il forte legame con il padre e le sue origini nobili inglesi, fino a raccontare della profonda fiducia che la lega al figlio.

Justine Mattera, racconterà della sua infanzia e adolescenza negli Stati Uniti e di come è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo in Italia. Non mancheranno storie legate alla sua sfera familiare, professionale e culturale. Tutto questo mentre prepara uno dei piatti più iconici della cucina americana.

Con “Mamme del mondo”, Rai Italia porta sugli schermi un viaggio emozionante attraverso culture, tradizioni e sapori, mettendo al centro le mamme, le loro storie e il loro amore per la cucina e la famiglia. “Mamma del mondo”, realizzato dalla LorebProduction di Giacomo Silvestri, è diretto dal regista Federico Mantova.

Al termine della conferenza stampa, torta a sorpresa per festeggiare il compleanno di Carmen Russo, il primo senza il suo inseparabile Enzo Paolo Turchi, attualmente concorrente nel reality-show di Canale5 “Grande Fratello Vip”. A farle gli auguri, oltre a tutta la squadra di “Mamme del mondo”, anche la showgirl Elena Ballerini, il conduttore Alessandro Gatta e il cantautore Gianluca Monaco.