Manifestanti pro-Palestina invadono il percorso a Madrid, annullata l’ultima tappa della Vuelta

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La ventunesima tappa della Vuelta 2025, la Alalpardo – Madrid di 103.6 chilometri, è stata annullata per motivi di ordine pubblico. Un gruppo di manifestanti ha bloccato i corridori subito dopo l’ingresso nel circuito della capitale spagnola (ai -58 km), sul traguardo oltre un migliaio di persone hanno forzato le barriere per manifestare a favore della Palestina, non sono mancati anche scontri con la polizia spagnola. Gli organizzatori hanno deciso di annullare la tappa, pare difficile che possa esserci la cerimonia sul podio visto il perdurare della presenza dei manifestanti. Diventa quindi ufficiale il successo nella classifica generale del danese Jonas Vingegaard.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).