Manovra, Ciriani: il grosso è chiuso, in Parlamento dettagli

Roma, 23 ott. (askanews) – “La dinamica politica non mi spaventa: è logica, naturale, ogni partito deve cercare di rivendicare le proprie posizioni ma l’impostazione della finanziaria è già chiusa poi in Parlamento discuteremo dei dettagli, ma sul grosso il tema è già chiuso”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani (Fdi), commenta le richiesta di Fi e Lega di cambiare alcune norme contenute nella legge di bilancio.

“Non si può mettere in discussione né l’impianto, né la filosofia della finanziaria nei saldi finali: in Parlamento ci saranno aggiustamenti che non compromettono l’impianto generale che è fondato sull’idea che prima i conti in ordine e poi tutto il resto”, ha ribadito. Quanto alla normativa sugli affitti brevi Ciriani ha osservato: “Il Parlamento fa il suo mestiere:

se c’è qualche correttivo, qualche integrazione da fare si farà.

Si è sempre fatta, non c’è scandalo in questo. Nel merito degli

affitti brevi, vedremo. Però quello che posso dire, in generale,

se c’è spazio per fare qualche correttivo si farà perché il

Parlamento ha diritto ad esprimere la sua opinione”.